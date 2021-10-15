На Украине рассказали, как Зеленский ради Путина оскорбил Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу Джо Байдена, поскольку не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Зеленский дал пощёчину Байдену. <...> В очередной раз сорван конкурс по избранию специального антикоррупционного прокурора. Члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание. США и Евросоюз уже выступили с осуждением этого провала. И это совсем не рядовое событие, это настоящий международный скандал», — написал публицист.

Бутусов напомнил, что кресло специального антикоррупционного прокурора на Украине свободно уже 14 месяцев. По мнению журналиста, эта позиция является одной из ключевых в системе по борьбе с коррупцией.

Публицист сообщил, что на переговорах с Зеленским 30 августа Байдена добился от украинского лидера подписания декларации о «немедленном разблокировании конкурса по главе САП». Однако Зеленский не спешит выполнять свои обещания.

Вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанёс Байдену оскорбление, наплевал на все свои «немедленные» обещания и договорённости. Актёр Голобородько, который послал подальше МВФ, не додумался послать подальше президента США, а президент Зеленский это сделал. Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины, — заявил журналист.

По мнению Бутусова, это говорит о том, что Зеленский работает на Россию, торгуя национальными интересами и посылая сигналы российскому лидеру Владимиру Путину.

Зеленский показывает Путину, что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений, — резюмирует публицист.

Бутусов также добавил, что в настоящее время «выбросить российских агентов из офиса президента» на Украине могут только народные волнения.