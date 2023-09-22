На Украине призвали последовать примеру России в вопросе укрепления обороны Шмыгаль: ВСУ нужно построить оборонительные сооружения как у ВС РФ

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ВС РФ соорудили эффективные оборонительные сооружения на Запорожском направлении, ВСУ надо сделать так же, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Региональном экономическом форуме в Киеве. По его словам, которые приводит ТАСС, такие укрепления не позволили украинской армии выполнить планы контрнаступления.

Мы видим, как россияне за полгода укрепились на запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше. По всем направлениям, по всей линии фронта, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что ВСУ нужно как можно скорее создать эффективную полосу фортификаций.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что руководство украинской армии перебрасывает резервы войск под село Работино Запорожской области. Он считает, что таким образом ВСУ копят силы для начала третьей волны наступления в регионе. Он утверждает, что у украинских военных стоит задача прорваться к городу Токмак.

По его подсчетам, суммарно украинская армия перебросила под Работино 11 бригад, один полк, два батальона, три группы авиационной разведки, а также подразделение морского центра. Рогов утверждает, что ВСУ хотят продавить линию обороны российских войск на участке Работино — Вербовое, однако по ним беспрерывно работает артиллерия.