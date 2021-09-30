На Украине признали право «Газпрома» на прекращение транзита газа

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что согласно контракту «Газпром» имеет право прекратить транзит газа через территорию Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Газпром» остановил транзит газа через Украину в Венгрию. И это несмотря на резервированную транзитную мощность. «Газпром» имеет такое право по контракту — не поставки газа для транзита через резервированную мощность, а оплата этих мощностей (принцип «качай или плати»), — написал он.

Витренко добавил, что ситуация с приостановкой поставок газа через Украину наглядно демонстрирует то, что произойдёт после запуска газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, в случае если Россия не разблокирует транзит через украинскую ГТС для других стран, то «это создаст огромные угрозы как Украине, так и Европе».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Поставки через территорию Украины были остановлены. До этого импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.