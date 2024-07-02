На Украине признали потери при ударе по аэропорту в Миргороде Игнат: при атаке ВКС России на аэродром в Миргороде есть технические потери

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В результате удара ВКС России по аэродрому в Миргороде Полтавской области есть определенные потери, сообщил экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его данным, речь идет о потерях техники. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские летчики атаковали аэродром в Миргороде и уничтожили шесть истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), писал ранее Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах, опубликованных на канале, видно, как были уничтожены шесть самолетов Су-27. Они могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил 1 июля, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров заявил, что в городе Запорожье повреждения получил объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идет речь, не уточнялось.