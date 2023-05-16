Буданов похвалил российскую армию Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: российская армия — одна из самых мощных в мире

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Российская армия является одной из самых мощных на планете, сообщил в интервью YouTube-каналу «Разные люди» глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Он также подчеркнул, что у РФ максимально мощная система спецслужб.

Мы ведем борьбу не со второй армией мира, но все-таки с одной из самых мощных военных машин, которые были и существуют. Это тоже правда. Не вторая армия мира, может быть, и не третья, но точно в первую десятку входит, — заявил Буданов.

Он рассказал, что частые заявления о скором наступлении ВСУ являются хитростью, призванной дезориентировать российскую армию. Также Буданов похвалил российские оборонительные линии, сказав, что российские части выстроили правильную и эшелонированную оборону.

Ко всему прочему, глава украинской спецслужбы признался, что киевские власти причастны к убийствам известных россиян. При этом он отказался подтверждать или опровергать, входил ли в этот список писатель Захар Прилепин.

Буданов до этого заявил, что Киeв продолжит нападать на русских по всему миру. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По eго словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.