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19 июля 2025 в 14:53

На Украине погиб пожилой летчик Як-52 при попытке сбить БПЛА

На Украине во время боевого вылета погиб 63-летний летчик Константин Оборин, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». По его предварительным данным, пилот пытался сбивать российские БПЛА за рулем легкомоторного самолета Як-52.

В публикации отмечается, что Оборин был директором авиаклуба «Одесса». Летчик также возглавлял Союз ветеранов Афганистана Одессы и авиа-клуб в Гидропорту.

Ранее сообщалось, что российские конструкторы разработали новый способ противодействия украинским ударным беспилотникам. На базе учебно-тренировочного самолета Як-52 создана модификация Як-52Б2, оснащенная современными системами обнаружения и поражения БПЛА. Самолет получил радиолокационную станцию кругового обзора и полуавтоматический карабин 12-го калибра. Минобороны РФ сведения не комментировало.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинским объектам, в том числе и в Киеве, причем интенсивность атак будет лишь нарастать. По его словам, Москва не остановится на пути к разгрому «бандеровского режима».

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На Украине погиб пожилой летчик Як-52 при попытке сбить БПЛА
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