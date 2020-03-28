https://static.news.ru/photo/b31347a6-70d0-11ea-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

После объявления карантина на Украине в связи с распространением коронавируса нового типа стоимость овощей из «борщевого набора» значительно выросла.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Мартыненко, цены на лук увеличились вдвое. На втором месте оказалась капуста, подорожавшая на 86%. Стоимость моркови подскочила на 48%, свёклы — на 47%, картофеля — на 39%.

Кроме того, на 50% выросла цена гречки, сахара — на 9%, передают «Украинские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что биржевые фьючерсы на апельсиновый сок подорожали на 20%, оказавшись самым доходным активом с начала пандемии коронавируса, которая обвалила фондовые рынки.