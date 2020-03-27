Биржевые фьючерсы на апельсиновый сок подорожали на 20%, оказавшись самым доходным активом с начала пандемии коронавируса, которая обвалила фондовые рынки.
Рост спроса на апельсиновый сок совпал с падением предложения,
Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолётов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки, — цитирует издание рыночного аналитика Стивена Иннеса.
Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, а число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, где инфицировалось больше жителей, чем в Китае.
Пандемия привела к обвалу фондовых рынков и рекордному снижению цен на нефть.
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