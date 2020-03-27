https://static.news.ru/photo/c0af4bdc-704c-11ea-afae-fa163e074e61_660.jpg Фото: GÃRard Houin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биржевые фьючерсы на апельсиновый сок подорожали на 20%, оказавшись самым доходным активом с начала пандемии коронавируса, которая обвалила фондовые рынки.

Рост спроса на апельсиновый сок совпал с падением предложения, передаёт «Би-би-си».

Иммуностимулирующие свойства являются привлекательной стороной спроса, в то время как доставка осложняется отсутствием самолётов, которые не летают, чтобы доставлять продукт на рынки, — цитирует издание рыночного аналитика Стивена Иннеса.

Как писал NEWS.ru, мировая пандемия коронавируса затронула почти все государства, а число подтверждённых случаев заражения приблизилось к 543 тысячам. Лидером по числу заболевших 27 марта стали Соединённые Штаты, где инфицировалось больше жителей, чем в Китае.

Пандемия привела к обвалу фондовых рынков и рекордному снижению цен на нефть.