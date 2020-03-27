https://static.news.ru/photo/75205794-7031-11ea-a225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России определило отрасли экономики, которые сильнее всего пострадают от распространения коронавируса. Власти пообещали помочь им в первую очередь.

По версии кабмина, больше других пострадали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, турфирмы, гостиницы, общепит, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, организаторы конференций и выставок и компании, предоставляющие бытовые услуги.

Власти составили перечень после консультаций с бизнес-сообществом. Минэкономразвития пообещало «в ближайшее время» обнародовать пакет мер поддержки пострадавших отраслей, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациента с COVID-19. С 28 марта в столице и ещё нескольких регионах закроются рестораны, бары, городские парки, непродовольственные магазины и другие предприятия сферы услуг. Открытыми останутся лишь продуктовые и аптеки.