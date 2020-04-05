На Украине остался один не поражённый коронавирусом регион

https://static.news.ru/photo/44870040-773b-11ea-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране коронавирус не зарегистрирован в Николаевской области.

Николаевская область — единственная область, в которой не зарегистрирован ни один случай коронавирусной болезни, — цитирует Ляшко «Страна.ua».

Чиновник не смог объяснить причину отсутствия случаев COVID-19 в регионе. По его словам, специалисты проводили тестирование на инфекцию, но ничего не нашли.

Всего коронавирусом на Украине заразился 1251 человек. Вылечились 333 человека, скончались 32.

NEWS.ru писал, что в ночь на 1 апреля прилетевшие с Бали 60 украинцев сбежали из карантина в Киеве. Здание гостиницы было взято под полицейский контроль, однако людям удалось покинуть его. Их привлекут к административной ответственности.

Коронавирус во всём мире был диагностирован более чем у 1,2 млн человек, количество погибших составляет более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.