На Украине объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Звуковые сигналы прозвучали в около 9:30.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Он отметил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе. Глава украинской столицы призвал местных жителей проследовать в укрытия.

26 января Тelegram-канал издания «Страна.ua» сообщил о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение одной из промышленных предприятий.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером появились сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

20 января Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что в этот день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон.