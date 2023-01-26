Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины Взрывы прогремели в Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях Украины

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе, сообщает Тelegram-канал издания «Страна.ua». На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

В Днепропетровской области в результате обстрела получило повреждение одной из промышленных предприятий, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Последствия атаки по промышленному предприятию устанавливаются, — написал он в Тelegram.

О последствиях взрывов в других регионах Украины информации пока нет. В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что украинские системы ПВО сбили несколько ракет.

Накануне днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером появились сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.