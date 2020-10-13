На Украине назвали условия покупки российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cea22064-0d83-11eb-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Украины не исключает возможности покупки российской вакцины от коронавируса, если её одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Глава ведомства Максим Степанов заявил, что Украина не имеет никаких подтверждений о безопасности российской вакцины, а также о том, что она прошла все стадии испытаний.

У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет, — отметил Степанов в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в министерстве будут рассматривать возможность покупки любой вакцины, а не только российской. Главное, чтобы всемирная организация подтвердила её безопасность.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский блогер и политик Анатолий Шарий считает, что Киев может закупать российскую вакцину от коронавируса под видом европейского средства. По его словам, для реализации такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поставлялась в Европейский союз, а оттуда перенаправлялась на Украину. Шарий убеждён, что в таком случае она будет стоить дороже.

Украинский политолог Юрий Кот согласен с Шарием. Он считает, что Киев обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нажиться на спекуляциях с вакциной. Политолог привёл в пример схему с покупкой российского газа, который Украина покупает не напрямую, а через реверсные поставки. Поэтому голубое топливо обходится дороже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для получения Украиной российской вакцины от коронавируса Киев должен выразить такое желание. Представитель Кремля отметил, что Москва помогает вакциной многим странам.