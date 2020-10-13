Политолог уверен, что Украина будет спекулировать с вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/03980570-0d31-11eb-96f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции по завышенным ценам, заявил украинский политик Анатолий Шарий. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот с ним согласился, он считает, что украинская сторона обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нажиться на спекуляциях с вакциной.

Понятно, что не смогут на Украине произвести свою вакцину. Они надеются на уже проверенный способ, который работал до этого и продолжает работать, — это купи-продай, это спекуляция. Очевидно, что вакцина на Украине может появиться по схеме «Роттердам плюс» или ещё какой-нибудь «плюс», — заявил в эфире радио Sputnik Кот.

В пример он привёл схему покупки российского газа, который Украина приобретает не напрямую, а через реверсные поставки покупается «словацкий» российский газ.

Теперь появится какая-нибудь польская версия вакцины. То есть вакцина, изобретённая в России, появится на Украине, но намного дороже (по дороге многие заработают), и называться она будет, например, «польская» или «британская», или даже «американская», — добавил политолог.

Как писал NEWS.ru, Украина может проводить закупки российской вакцины от коронавируса под видом европейского средства, считает украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Для такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а после оттуда поставлялась на Украину. При этом обходиться она будет дороже. По мнению блогера, такой алгоритм позволит украинским властям нажиться «на миллиарды», так как препарат будет поступать в страну уже по сильно завышенным ценам. При этом он отметил, что при желании Киев сможет получать российскую вакцину напрямую, так как Москва готова помочь с этим. Шарий также выразил уверенность в эффективности российского препарата.