Политолог уверен, что Украина будет спекулировать с вакциной от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину под видом европейской продукции по завышенным ценам, заявил украинский политик Анатолий Шарий. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот с ним согласился, он считает, что украинская сторона обязательно воспользуется ситуацией, чтобы нажиться на спекуляциях с вакциной.
Понятно, что не смогут на Украине произвести свою вакцину. Они надеются на уже проверенный способ, который работал до этого и продолжает работать, — это купи-продай, это спекуляция. Очевидно, что вакцина на Украине может появиться по схеме «Роттердам плюс» или ещё какой-нибудь «плюс», — заявил в эфире радио Sputnik Кот.
В пример он привёл схему покупки российского газа, который Украина приобретает не напрямую, а через реверсные поставки покупается «словацкий» российский газ.
Теперь появится какая-нибудь польская версия вакцины. То есть вакцина, изобретённая в России, появится на Украине, но намного дороже (по дороге многие заработают), и называться она будет, например, «польская» или «британская», или даже «американская», — добавил политолог.
Как писал NEWS.ru, Украина может проводить закупки российской вакцины от коронавируса под видом европейского средства, считает украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Для такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а после оттуда поставлялась на Украину. При этом обходиться она будет дороже. По мнению блогера, такой алгоритм позволит украинским властям нажиться «на миллиарды», так как препарат будет поступать в страну уже по сильно завышенным ценам. При этом он отметил, что при желании Киев сможет получать российскую вакцину напрямую, так как Москва готова помочь с этим. Шарий также выразил уверенность в эффективности российского препарата.