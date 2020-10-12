Песков назвал условие поставки вакцины от COVID-19 на Украину

https://static.news.ru/photo/90ef7250-0c78-11eb-9f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Чтобы получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции власти Украины должны выразить такое желание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность, — заявил Песков журналистам.

Он напомнил, что Москва помогает вакциной многим странам. Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин не исключил возможности помощи Украине.

Главное понять, хочет этого Украина или не хочет для своих граждан, — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что поставка вакцины возможна на платной основе. Вскоре завершится третья фаза испытаний, а затем начнётся массовое производство. Песков добавил, что пока Киев не изъявлял желания приобрести российскую вакцину.

NEWS.ru писал, что российская система борьбы с коронавирусом при имеющемся росте уровня заболевания позволит избежать полного локдауна, заявил Песков. По его словам, в стране разработан серьёзный «запас прочности». Он является более значительным, чем во время первой волны пандемии.