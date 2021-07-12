На Украине назвали условие возникновения нового Майдана

Новый Майдан поднимется на Украине в том случае, если президент Зеленский начнёт реализовывать «формулу Штайнмайера». Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-депутат Верховной рады от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол.

Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан, — заявила экс-депутат.

При этом Черновол отметила, что украинцы не станут выходить на майдан в ситуации, когда в стране процветает коррупция или наступила плохая экономическая ситуация, однако люди поднимутся, если появится угроза независимости Украины.

В октябре 2015 года министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на парижском саммите «нормандской четвёрки» предложил формулу, предусматривающую реализацию ряда положений, предоставляющих отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особый порядок местного самоуправления и проведения местных выборов на данных территориях.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что падение рейтинга президента Владимира Зеленского из-за роста цен на ЖКХ может спровоцировать новые протесты в начале 2022 года.