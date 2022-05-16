На Украине назначен новый командующий Силами территориальной обороны На Украине назначен новый командующий Силами территориальной обороны

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

На Украине назначен новый командующий Силами территориальной обороны Вооружённых сил страны. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на сайте главы государства.

Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, - говорится в тексте.

Другим указом Зеленский уволил предыдущего командующего Сил теробороны Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.

С 1 января на Украине действует закон "Об основах национального сопротивления". В нём указано, что выполнение задач по теробороне находится в сфере деятельности соответствующего подразделения, которое является составной частью ВСУ. Тогда же Юрий Галушкин был назначен на должность командующего войск.

Войска территориальной обороны являются резервным компонентом ВСУ и включают 25 бригад, общее количество бойцов которых составляет около 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники полиции и бойцы территориальной обороны проводят рейды по домам местных жителей, в ходе которых забирают оборудование, способное транслировать российские телеканалы. Силовиков интересует спутниковое телевидение — «тарелки» и сами телевизоры. Такие меры могут быть связаны с ростом недовольства среди местного населения действиями украинских властей. Таким образом полицейские пытаются бороться с распространением альтернативных мнений.