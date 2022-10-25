На Украине начались временные отключения электричества Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о начале веерных отключений электричества в области

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Львовская область, Украина

Веерные (временные) отключения электричества начались во Львовской области на западе Украины, заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. По его словам, областные власти не знают, сколько времени граждане проведут без электроэнергии из-за того, что веерные отключения не согласуются с графиком.

В нашей области начались веерные аварийные отключения. Они отличаются от плановых тем, что, когда они состоятся и сколько продлятся — трудно спрогнозировать. Поэтому нет отдельного графика со временем и населенным пунктом, где не будет электроэнергии, — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в центральных областях Украины вводится временное ограничение на потребление электричества. Компания «Укрэнерго» призвала жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко в свою очередь предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

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