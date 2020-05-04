На Украине карантин из-за коронавируса продлят до 22 мая

https://static.news.ru/photo/173ff6ba-8dfb-11ea-b10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины намерено продлить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции до 22 мая. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

Карантин будет продлён до 22 мая. Дальше будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире и как будут происходить колебания кривой заболеваемости у нас, — цитирует «Интерфакс-Украина» главу кабмина.

При этом он добавил, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, с 11 мая. Тогда же планируются послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты.

Кроме того, разрешат работу объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), адвокатов, нотариусов, аудиторов, сервисов бытовых услуг, стоматологических кабинетов, музеев, библиотек.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 мая в центре Киева украинские предприниматели устроили акцию протеста, чтобы правительство сняло некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Люди также потребовали ввести мораторий на проверки микробизнеса. По их словам, контролирующие органы могут прийти к ним «с репрессиями». Собравшиеся просили, чтобы власть защитила их от недобросовестных чиновников, а также убрала ненужные проверки, которые мешают развитию малого бизнеса.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.