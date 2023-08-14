На Украине готовы декриминализовать порнографию УНИАН: депутаты Рады подготовили проект о декриминализации порнографии

Фото: shutterstock.com

Группа депутатов Верховной рады Украины подготовила проект о декриминализации порнографии, сообщило агентство УНИАН. По новому закону предлагается пересмотреть вопросы лишения свободы за ввоз произведений и изображений порнографического характера с целью сбыта, распространения или их изготовление и хранение. Депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский также назвал абсурдным преследование людей, выкладывающих видео и фото на сервисе OnlyFans.

Есть молодые люди, которые создают аккаунты на OnlyFans. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А за ними охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы, — сказал Бужанский.

Министерство здравоохранения Украины ранее поддержало предложение президента страны Владимира Зеленского о легализации медицинских препаратов на основе каннабиса (марихуаны). Замглавы ведомства, главный санитарный врач государства Игорь Кузин выразил надежду, что в скором времени закон будет вынесен на рассмотрение в Верховную раду и принят.

Как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский нанес свой стране непоправимый ущерб и уничтожает ее государственность и суверенитет. По его словам, правление Зеленского привело к тому, что в прошлом году население Украины сократилось почти на четверть, а ВВП — на треть. В скором времени закон будет вынесен на рассмотрение в Верховную раду и принят.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.