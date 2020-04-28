На Украине число заражённых COVID-19 за сутки увеличилось на 401 человека

https://static.news.ru/photo/de989288-8925-11ea-955f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки на Украине выявили 401 заболевшего коронавирусной инфекцией, что является средним показателем за последние несколько дней. Таким образом, общее число заражённых достигло 9410, приводит данные Минздрав страны.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве — 78 больных, Черновицкой области — 54, в Тернопольской — 52, в Киевской — 34.



В стране с начала эпидемии зарегистрировано 239 летальных случаев, 992 пациента выздоровели. Из общего числа больных коронавирус подтверждён у 639 детей, 1843 медицинских работников.

В стране действует общенациональный карантин. 22 апреля правительство Украины продлило его до 11 мая (карантин начался 12 марта и должен был закончиться 3 апреля, потом его продлили до 24 апреля). С 6 апреля украинцам запрещено появляться в общественных местах без масок.

Ранее NEWS.ru писал, что все священнослужители Киево-Печерской лавры, включая настоятеля, заразились COVID-19. Инфекция также была выявлена у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая располагается на территории обители.