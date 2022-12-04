На Украине — без перемен? Ожидать ли переговоры Москвы и Киева в обозримом будущем?

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

После визита президента Франции Эммануэля Макрона в США, в ходе которого Джо Байден сказал, что намерен продолжать диалог с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине, возросли ожидания наблюдателей во всем мире касательно возможных переговоров Киева и Москвы по завершению боевых действий. В этом же ряду событий, намекающих на подобный возможный итог, предстал и телефонный разговор Путина и Олафа Шольца, первый за два месяца, а также анонсированный Макроном звонок в Кремль.

Так свидетельствуют ли эти события о возможности диалога РФ и Украины или они всего лишь текущая мелочевка на фоне продолжающейся СВО, не имеющей пока тенденции к завершению? Благо Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена невозможны, пока Вашингтон требует ухода российских войск с территории Украины (что американский президент снова подчеркнул на встрече с Макроном, равно как и необходимость согласовывать дальнейшие шаги с союзниками по НАТО). А представитель Белого дома Джон Кирби сказал, что Зеленский пока не готов к переговорам.

Для начала остановимся на этом последнем пункте из новостей. США с самого начала конфликта заявили о формуле «ничего об Украине без Украины». И сказали, что никогда не будут давить на Киев, призывая его к мирным переговорам, уступкам и т. д., мол, это должно стать суверенным решением Зеленского.

Но из этого вытекает парадокс — сегодня Украина целиком находится на содержании Запада в плане поставок оружия, боеприпасов, военной техники, обучения солдат, привлечения наемников, финансирования как оборонных, так и гражданских проектов. Без иностранной помощи Киев не продержался бы и нескольких месяцев. Но при этом хвост виляет собакой — не тот, кто платит, «танцует» девушку, а оплачиваемая «девушка» выбирает, с кем и сколько танцевать.

В жизни так не бывает, если только мужчина не влюблен безумно в девушку и согласен ни на что не претендовать, лишь бы она была счастлива. Но здесь речь идет о дипломатии, о военной и иной помощи на десятки и десятки миллиардов долларов. Получается, что спонсор, и не малый по объемам вложений, сам соглашается финансировать содержанку в лице Украины, притом что правила игры задает она. И, естественно, такая игра — если исходить из заявленных обещаний, — может продолжаться неопределенно долго. И Запад априори согласен за все платить.

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office/Global Look Press Владимир Зеленский

Так поступают разве что миллионеры-родители в отношении своих любимых детей — оплачивают их долги, выручают из трудных ситуаций, подкидывают деньжат на жизнь и развлечения. Но это слепая родительская любовь, однако Украину любимым ребенком, вроде бы, не объявляли и не удочеряли. К тому же, как известно, такие дети часто вырастают избалованными и потом неспособными к ответственной самостоятельной жизни.

Тем не менее имеем то, что имеем. По большому счету, Америке Украина пока обходится не слишком дорого, а польза прямая: и затруднения для России — геополитического соперника, и стабильное финансирование американского военно-промышленного комплекса, получающего неожиданные заказы. Кроме того, НАТО получает raison d’être — смысл существования. Ничто так не сплачивает группировку, как текущий противник. Ну и, конечно, лидерская роль Штатов в Блоке возносится и не подвергается сомнению, как и во всем коллективном Западе. Поэтому в такой ситуации можно выступать с красивыми заявлениями о свободном выборе Украины. Во Вьетнаме все было грубее и проще. Неугодных президентов свергали и убивали с согласия Америки.

Слова Байдена, таким образом, о теоретических переговорах с Путиным являются всего лишь фигурой речи. Что ж, выводим за скобки формулы мира временно Вашингтон, раз он демонстративно самоустраняется. Точно так же, отметим, Запад во главе с Америкой самоустранился прошлой зимой, когда сказал, что не будет давить на Зеленского для выполнения «Минска-2». А ведь потребуй западные лидеры от президента Украины исполнения подписанного — войны бы не было. Но сегодня уже и сам подписант Петр Порошенко прямо говорит, что Минские соглашения он подмахнул, только чтобы выиграть время, получить западное оружие и нарастить вооруженные силы для будущей войны. Выполнять договоренности изначально никто в Киеве не собирался. А Запад закрывал на это глаза.

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какая мотивация на сегодняшний момент имеется у Зеленского? Ему, безусловно, сейчас переговоры не нужны. Серьезных военных поражений ВСУ за последние полгода не испытывали, напротив, они наступают. И не важно, выбивают ли они с боем российские войска или те сами заранее отходят в подготовленном порядке. Важно, что по факту многие территории остаются за ВСУ. При этом под контролем РФ остается большая часть Запорожской и Херсонской областей, практически вся территория ЛНР, и юг ДНР с Мариуполем. Оставлять их России Зеленский явно не намерен, более того, убежден, что с западной помощью ему удастся все отвоевать. Соответственно, отмашку на переговоры он не даст, да и формально не имеет права, ибо в октябре украинский Совбез принял решение не вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин.

Позиция Москвы тоже понятна — переговоры только при согласии Киева учитывать сложившиеся реалии. Согласия нет и пока, по крайней мере, не предвидится.

Получается, тупик?

Не будем спешить с таким выводом.

Во-первых, надо различать публичную дипломатию и непубличную. В последней контакты не прекращаются, свидетельством чему являются постоянные обмены пленными.

Во-вторых, имеются болевые точки, которые беспокоят мировое сообщество, и разрешение которых невозможно без согласованных действий обеих сторон. Достаточно вспомнить Запорожскую АЭС и участие МАГАТЭ в консультациях вокруг нее. В последние дни глава организации Рафаэль Гросси уже выступал с намеками на скорое политическое соглашение.

Также нельзя обойти вниманием и зерновую сделку, принципиально важную для Киева и для Запада. Тут же — последствия ударов РФ по критически важным объектам инфраструктуры Украины и проблемы с энергосистемой страны, напрямую затрагивающие атомные станции. Ведь теперь Западу придется налаживать поставку трансформаторов и иного оборудования для передачи и распределения электроэнергии, возможно, на сотни миллионов долларов. А это незапланированные расходы. Пусть не такие большие, но все же. Но опаснее другое. Если энергосистему выбьет зимой, то на Запад повалят еще миллионы беженцев, ибо куда их еще эвакуировать? В деревню из городов смысла нет, поскольку там тоже не будет света. Только за границу.

Так что болевые точки существуют, и обойти их нельзя. Хочет Запад, не хочет, но в критический момент он на Зеленского, разумеется, нажмет. Пока ситуация терпит. Поэтому в ходе телефонного разговора Путина с Шольцем пока может происходить диалог двух глухих.

Когда ситуация может измениться? В случае резкого преобладания одной из сторон на поле боя. Тут, как представляется, смотря на чьей стороне будет удача, Западу придется «притормаживать» ВСУ, чтобы Россия не использовала ядерный щит, либо пытаться «притормозить» Россию, дабы удержался Зеленский. Другой вариант — взаимное истощение и увязание в безнадежных боях. Пока ничего из этого не просматривается, стороны полны сил и готовы к бою. На публику они демонстрируют боевой задор, особенно Киев. Но к весне, думается, ситуация может поменяться.