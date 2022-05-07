На Украине арестовали счета компании «Росатом Восточная Европа» Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов компании «Росатом Восточная Европа» в рамках уголовного дела

Росатом / Фото Владимир Астапкович/РИА Новости

На Украине в рамках расследования уголовного дела арестовали счета компании «Росатом Восточная Европа», сообщила украинская Генпрокуратура в Telegram-канале. Более трёх миллионов гривен ($99 тысяч), которые были на этих счетах, переданы в управление национального Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещённые на них в размере более 3 миллионов гривен, переданы в управление АРМА, — указывается в сообщении.

Следователи отметили, что конечным бенефициарным владельцем компании «Росатом Восточная Европа» является государственная структура, подконтрольная правительству РФ.

ООО «Росатом Восточная Европа» — дочернее предприятие российской госкорпорации «Росатом».

В конце апреля Верховная рада Украины упростила процедуру конфискации активов граждан России, которые попали под санкции. Конфискованные активы будут направлены на восстановление пострадавшей экономики страны, компенсацию убытков людям и помощь государству.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул в Раду скорректированный закон о конфискации активов РФ. Документ, в частности, наделяет новыми полномочиями национальное Агентство по предотвращению коррупции в части выявления и розыска активов, которые подлежат блокированию.