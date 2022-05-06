Зеленский вернул в Раду скорректированный закон о конфискации активов РФ

Владимир Зеленский / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, сообщается на сайте офиса президента. Этот документ устанавливает новый вид санкции посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу.

Отмечается, что закон не устанавливает чётких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу «подсанкционных», что не соответствует требованиям конституции Украины. Также закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно выявления и розыска активов, которые подлежат блокированию. Однако эти полномочия выходят за пределы компетенции агентства.

Кроме того, документ предлагает дополнить закон Украины «О санкциях» положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом административного судопроизводства по делам о применении санкции. При этом закон в его нынешнем виде не предусматривает внесения соответствующих изменений в законодательство.

Учитывая изложенное, президент Владимир Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале, — сказано в сообщении.

21 апреля законодательный орган Украины упростил процедуру конфискации активов граждан России, которые подпали под санкции. Конфискованные активы подсанкционных россиян будут направлены на восстановление пострадавшей экономики Украины, компенсацию убытков людям и помощь государству.