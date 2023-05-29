На севере Косово и Метохии закрылись школы

Фото: Vedat Xhymshiti / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Начальник управления образования в автономном сербском крае Иван Запорожец заявил, что образовательный процесс в школах Сербии на севере Косово и Метохии временно приостановили из-за приштинской полиции, пишут «Известия». Представитель местных властей подчеркнул, что приштинские полицейские ранее незаконно вторглись на территорию населенных пунктов, где проживают сербы. По его словам, образовательный процесс восстановится лишь после установления безопасного времени для обучения детей.

Во всех школах на севере Косово и Метохии из-за присутствия полиции непризнанного Косово в полном военном снаряжении преподаватели и ученики не могут беспрепятственно и безопасно проводить обучение, — рассказал Запорожец.

Он пояснил, что это решение было принято после многочисленных просьб со стороны родителей детей, которые по пути к школе и возле входов и выходов учебных заведений встречают приштинских полицейских.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич рассказал, что подразделения сербской армии распределяются возле административной линии с Косово и Метохией. По его словам, в ближайшее время все сербские военные подразделения займут свои позиции. Глава ведомства подчеркнул, что Белград «не собирается играть в военные игры», но существуют «всем известные красные линии».