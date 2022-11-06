Сайт разведывательного управления Болгарии атаковали хакеры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сайт Государственного разведывательного управления Болгарии совершили кибератаку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на МВД. Из-за DDoS-атаки доступ к сайту был заблокирован. При этом, как уточнили в ведомстве, утечки информации не произошло.

Вебсайт Государственного разведывательного управления подвергся атаке хакеров... DDoS-атака временно затруднила доступ к сайту, — сообщили в МВД.

Ответственность за все кибератаки, в том числе на сайт МВД Болгарии, взяла на себя хакерская группировка Killnet.

Ранее хакеры взломали Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) главкома ВСУ Валерия Залужного. В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокер ДНР». Там же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера к взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.

1 ноября «Джокер ДНР» заявил о взломе программы управления войсками ВСУ, созданной в США. В программе DELTA указано расположение частей ВСУ, включая координаты техники и численность личного состава. Джокер ДНР также указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.