На родине Брежнева не нашли денег на снос его памятника Глава украинского города Каменского: на снос памятника Брежневу не хватает средств

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Монумент Леонида Брежнева

Первый заместитель мэра украинского города Каменского Александр Чернышев заявил, что в бюджете нет денег, чтобы снести памятник своему земляку — генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Чиновник объяснил, что финансы в первую очередь идут на обеспечение территориальной обороны, а также других служб, которые обеспечивают жизнь в городе, пишет украинское издание «Вести».

Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств, — заявил Чернышев

Политик заверил, что вопрос о сносе памятника поднимут снова после окончания военных действий.

Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. Ранее он подвергался нападкам вандалов.

29 декабря стало известно, что в Одессе снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову. Также в Днепропетровске демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину.

В ноябре мэр столицы Украины сообщал, что в Киеве переименовали 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, улица Челябинская получила имя Пантелеймона Кулиша, а улица Мамина-Сибиряка переименована в Вечевую улицу.