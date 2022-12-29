СМИ сообщили, что в Одессе снесли памятник Суворову «Думская»: в Одессе снесли памятник русскому полководцу Суворову

Фото: Социальные сети

В Одессе снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщает местное издание «Думская». Отмечается, что монумент был перемещен на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря, — говорится в сообщении издания.

Накануне издание сообщило, что в Одессе начался демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Решение о ликвидации монументов было принято Одесским горсоветом в конце ноября. За проголосовал 41 депутат при трех воздержавшихся. Против демонтажа не проголосовал никто.

В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В октябре в центре Киева демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. Демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

Также стало известно, что в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины демонтирован памятник советскому писателю, автору романа «Как закалялась сталь» Николаю Островскому. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.