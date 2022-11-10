В Киеве переименовали 11 улиц Кличко: В Киеве переименовали еще 11 улиц, связанных с советским прошлым

Фото: Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Депутаты Киевсовета переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. В частности, улица Ломоносова стала улицей Юлии Здановской, улица Челябинска получила имя Пантелеймона Кулиша, а улица Мамина-Сибиряка переименована в Вечевую улицу. Мэр добавил, что в общем в столице уже переименовали 204 городских объекта, а киевляне могли выбрать название в приложении «Киев Цифровой».

Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, — написал мэр.

27 октября власти Киева переименовали улицу в честь героев нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ранее эта улица носила имя советского маршала Родиона Малиновского, но летом Киевсовет принял решение о переименовании. Руководитель волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный назвал это «увековечением подвига азовцев». На приуроченном к событию мероприятии также присутствовали основатель нацполка Андрей Билецкий и другие представители подразделения.

9 сентября одна из улиц города получила имя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Улица, расположенная в Соломенском районе в западной части украинской столицы, ранее называлась Искровская.