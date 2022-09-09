Одну из улиц Киева назвали именем лидера чеченских сепаратистов Дудаева

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Власти Киева назвали одну из улиц города именем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Улица, расположенная в Соломенском районе в западной части украинской столицы, ранее называлась Искровская.

В Соломенском районе Киева появилась улица имени президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, — написал Гончаренко.

Ранее в Киеве жители проголосовали за изменение названий почти 300 объектов, которые каким-либо образом связаны с Россией. Новые имена получат улицы и проспекты.

Так, проспект имени советского космонавта Юрия Гагарина предлагают сделать проспектом имени украинского астронавта Леонида Каденюка. Еще несколько объектов будут носить упоминание тех, кто поднимал восстания в России. Например, улица Грозненская станет Ичкерской, а те, что были когда-то названы в честь русских деятелей, получат имена тех, кто бунтовал против Российской империи.

Также сообщалось, что в Одессе хотят переименовать улицы, названия которых связаны с Россией. Тогда мэр города Геннадий Труханов призвал избавиться от наименований, не связанных с историей Одессы.