В Киеве назвали улицу в честь бойцов «Азова» В Киеве улицу маршала Малиновского переименовали в честь бойцов полка «Азов»

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева переименовали улицу в честь героев нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает украинское издание «Страна.ua». Ранее эта улица носила имя советского маршала Родиона Малиновского, но летом Киевсовет принял решение о переименовании.

Руководитель волонтерского штаба «Украинская команда» Артур Палатный назвал это «увековечением подвига азовцев». На приуроченном к событию мероприятии также присутствовали основатель нацполка Андрей Билецкий и другие представители подразделения.

Ранее сообщалось, что на территорию России доставлены более 400 националистов полка «Азов», которые обвиняются в совершении преступлений против мирного населения и российских военнослужащих на территории РФ и Украины. Всего на сегодняшний день завершено расследование 112 уголовных дел такого рода.

Ранее сообщалось, что бойцов националистического полка «Азов» приняли в Конгрессе США. Директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк сообщила, что с «азовцами» встретился конгрессмен от Демократической партии Адам Шефф.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Среди тех, кого получил Киев, оказались командиры «Азова» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).