На разбросанных ВСУ «Лепестках» подорвались 11 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На противопехотных минах «Лепесток», разбросанных солдатами ВСУ в Изюме, подорвались 11 мирных жителей, сообщается в докладе международной неправительственной организации Human Rights Watch. В документе также говорится, что российские военные распространили листовки с предупреждением об опасности мин для местного населения.

Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска, — говорится в сообщении.

HRW, ссылаясь на данные опроса 100 человек, в число которых вошли пострадавшие, спасатели, врачи и саперы, рассказала о помощи российских военных с обезвреживанием «Лепестков» на территории населенного пункта. В докладе указано, что бойцы ВС РФ оказывали помощь и перевозили в Россию пострадавших от взрывов мин.

HRW проводила исследование о применении «Лепестков» в Изюме с 19 сентября по 9 октября. По его результатам правозащитники выявили применение мин в девяти разных районах города, а также в его окрестностях.

Медики, участвовавшие в опросе HRW, рассказали, что около 50 человек, включая пятерых детей, получили медпомощь со стороны РФ. Организация призвала Киев расследовать случаи применения «Лепестков» в Изюме и на близлежащих территориях.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что после начала боевых действий на Украине 250 тысяч квадратных километров территории страны были заминированы. По его словам, это составляет примерно 40% от всей площади государства. Глава кабмина подчеркнул, что из-за мин затруднено передвижение людей и ведение сельского хозяйства.