На пропалестинской демонстрации в Берлине задержали почти 60 человек На демонстрации в Берлине в поддержку Палестины задержали 59 человек

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Полиция Берлина задержала 59 человек на демонстрации в поддержку Палестины, которая проходила 4 ноября в центре немецкой столицы, сообщает издание Bild am Sonntag. Санкции со стороны стражей порядка следовали за нарушение правил проведения манифестации, в том числе за размещение антисемитских плакатов и подстрекательства к мятежу.

Кроме того, одна из протестующих была задержана после нападения на представителя СМИ. Еще один активист угрожал журналисту расправой.

По оценкам полиции, в манифестации приняли участие около 8,5 тысячи человек. При этом изначально организаторы ожидали присутствия тысячи человек, в дальнейшем цифра была увеличена до 2 тысяч. Мероприятие стартовало в 14:00 по местному времени (16:00 мск) у берлинской телебашни и фонтана «Нептун». Участники принесли с собой палестинские флаги, плакаты и транспаранты с лозунгами в поддержку Палестины.

В середине октября жители Лондона парализовали британскую столицу, выйдя на массовые акции протеста против израильских ударов по сектору Газа. Несмотря на запреты властей, в манифестации приняли участие более 100 тысяч человек. Они призывали к созданию независимого палестинского государства и выступали против наземной операции ЦАХАЛ.