На пост мэра Одессы выдвинуты два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

В Одессе в качестве кандидатов на пост мэра зарегистрированы два человека с фамилией «Зеленский», пять Филимоновых и Дарт Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера».
Об этом
Среди них — Василий Зеленский от Цыганской партии Украины, Александр Зеленский от партии «Молодёжь и власть», бывший участник КВН Олег Николаевич Филимонов от партии «Слуга народа», Олег Викторович Филимонов от партии «Зелёные», Олег Викторович Филимонов от партии «Стабильность и справедливость», Олег Анатольевич Филимонов от Студенческой партии Украины и Вадим Филимонов от партии «Наша земля».
Кроме них кандидатами в мэры стали Сергей Кивалов от «Украинской морской партии», Евгений Червоненко от партии «Наш край», Эдуард Гурвиц от «Блока Эдуарда Гурвица» и Николай Скорик от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Выборы пройдут 25 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Нонна Гришаева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский помог ей попасть в родной город Одессу. В 2017 году националисты потребовали запретить ей въезд в страну.
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