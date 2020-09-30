На пост мэра Одессы выдвинуты два Зеленских, пять Филимоновых и Дарт Вейдер

https://static.news.ru/photo/1db3fcde-0336-11eb-b74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

В Одессе в качестве кандидатов на пост мэра зарегистрированы два человека с фамилией «Зеленский», пять Филимоновых и Дарт Вейдер от партии «Блок Дарта Вейдера».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». По данным агентства, одесская городская избирательная комиссия уже зарегистрировала кандидатов.

Среди них — Василий Зеленский от Цыганской партии Украины, Александр Зеленский от партии «Молодёжь и власть», бывший участник КВН Олег Николаевич Филимонов от партии «Слуга народа», Олег Викторович Филимонов от партии «Зелёные», Олег Викторович Филимонов от партии «Стабильность и справедливость», Олег Анатольевич Филимонов от Студенческой партии Украины и Вадим Филимонов от партии «Наша земля».

Кроме них кандидатами в мэры стали Сергей Кивалов от «Украинской морской партии», Евгений Червоненко от партии «Наш край», Эдуард Гурвиц от «Блока Эдуарда Гурвица» и Николай Скорик от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Выборы пройдут 25 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская актриса Нонна Гришаева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский помог ей попасть в родной город Одессу. В 2017 году националисты потребовали запретить ей въезд в страну.