На пост главы ВТО претендует министр Нидерландов Сигрид Каг

https://static.news.ru/photo/8f54ff94-a19f-11ea-9719-fa163e074e61_660.jpg Сигрид Кааг Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нидерландах сообщили о намерении министра внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг занять пост нового генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

В стране отмечают, что у неё хорошие шансы занять эту должность. Сама Каг заявила, что для неё это огромная честь.

В этот кризис ВТО является еще более важной организацией. Нам нужно активизировать международную торговлю после того, как мы справимся с коронавирусом. Для торговых наций, таких как Нидерланды, важно не затеряться среди ведущих держав, — цитирует её ТАСС.

В мае 2020 года генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку. Он не стал дожидаться истечения срока своих полномочий.

Как информировал NEWS.ru, в феврале ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией о поставках вагонов.