На пост главы ВТО претендует министр Нидерландов Сигрид Каг

В Нидерландах сообщили о намерении министра внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг занять пост нового генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).
В стране отмечают, что у неё хорошие шансы занять эту должность. Сама Каг заявила, что для неё это огромная честь.
В этот кризис ВТО является еще более важной организацией. Нам нужно активизировать международную торговлю после того, как мы справимся с коронавирусом. Для торговых наций, таких как Нидерланды, важно не затеряться среди ведущих держав, — цитирует её ТАСС.
В мае 2020 года генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что уходит в отставку. Он не стал дожидаться истечения срока своих полномочий.
Как информировал NEWS.ru, в феврале ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией о поставках вагонов.