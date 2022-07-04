На острове Змеиный установили флаг Украины

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Остров Змеиный

На острове Змеиный был установлен флаг Украины после того, как оттуда были выведены российские войска, сообщила в беседе с агентством УНИАН начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины, — сказала Гуменюк.

Еще 30 июня в российском Министерстве обороны рассказали, что ВС РФ решили оставить остров Змеиный и сделали это в качестве жеста доброй воли.

Как отметил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Российская Федерация решила еще раз продемонстрировать всему мировому сообществу, что никогда не собиралась и не будет чинить препятствия для формирования гуманитарного коридора, чтобы вывозить сельзхозпродукцию с украинской территории. Тем не менее, в Евросоюзе сразу же усомнились, что Россия действительно решила вывести свои войска.