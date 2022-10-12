На одной из ниток нефтепровода «Дружба» нашли утечку Оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше

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На одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше обнаружили разгерметизацию, сообщается на сайте местного оператора PERN. Отмечается, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка, — говорится в сообщении.

Причины происшествия пока неизвестны. Вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме.

Нефтепровод «Дружба» доставляет нефть из России в Европу. Магистраль берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на две нитки: северную — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южную, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Ранее стало известно, что Венгрия и Сербия договорились о сооружении отдельной магистрали, чтобы в эти страны могло поступать российское топливо из нефтепровода «Дружба». По словам представителя венгерского правительства Золтана Ковача, сейчас Белград получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако в будущем это станет невозможным из-за введенных санкций.