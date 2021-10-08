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Европа

«На колени перед Путиным»: британцы назвали способ вернуть российский газ

07:54, 08 октября 2021
«На колени перед Путиным»: британцы назвали способ вернуть российский газ Фото: Jens Büttner/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии по газовому кризису. По их мнению, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен должна встать на колени пред президентом Владимиром Путиным, чтобы вернуть в Европу российский газ.

Дискуссия развернулась под статьёй издания, в которой рассказывается о кризисе в Европе из-за высоких цен на газ, а также о действиях председателя ЕК по преодолению этой проблемы. По словам одного из комментаторов, Брюссель сегодня — уже малозначимая сила, поэтому Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатский регион, а не на увядающий ЕС.

Другой пользователь подчеркнул, что фон дер Ляйен следует встать перед президентом России Владимиром Путиным на колени.

В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством, — предложил читатель под ником Pished.Artist.

При этом самым популярным комментарием стал призыв сертифицировать «Северный поток — 2».

Ранее американский конгрессмен Майк Маккол призвал власти США расширить санкции против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По его мнению, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости газа через ограничение поставок на европейский рынок.

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