«На колени перед Путиным»: британцы назвали способ вернуть российский газ

Читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии по газовому кризису. По их мнению, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен должна встать на колени пред президентом Владимиром Путиным, чтобы вернуть в Европу российский газ.

Дискуссия развернулась под статьёй издания, в которой рассказывается о кризисе в Европе из-за высоких цен на газ, а также о действиях председателя ЕК по преодолению этой проблемы. По словам одного из комментаторов, Брюссель сегодня — уже малозначимая сила, поэтому Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатский регион, а не на увядающий ЕС.

Другой пользователь подчеркнул, что фон дер Ляйен следует встать перед президентом России Владимиром Путиным на колени.

В России самые суровые зимы в Европе, ей нужен газ для отопления домов. А ЕС может отапливать дома своим пустозвонством, — предложил читатель под ником Pished.Artist.

При этом самым популярным комментарием стал призыв сертифицировать «Северный поток — 2».

Ранее американский конгрессмен Майк Маккол призвал власти США расширить санкции против «Северного потока — 2» из-за роста в Европе цен на газ. По его мнению, именно Россия спровоцировала всплеск стоимости газа через ограничение поставок на европейский рынок.