На кладбище Мюнхена осквернили могилу Степана Бандеры

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Вандалы осквернили могилу лидера украинского национализма Степана Бандеры на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене, сообщает Баварская радиокомпания со ссылкой на полицию. Она была изрисована различными символами.

Формирования Степана Бандеры действовали на территории Западной Украины в сотрудничестве с гитлеровцами. На счету Бандеры — Волынская резня, которая заключалась в массовом уничтожении польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Мариуполя найдена методичка для педагогов под названием «2014: начало российско-украинской войны». В ней героизируются украинский националист Степан Бандера и другие исторические личности, а также приводится ряд формулировок, касающихся конфликта в Донбассе.