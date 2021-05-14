На Кипре возбудили первое уголовное дело о «золотых паспортах»

https://static.news.ru/photo/d7b28fd4-b555-11eb-b7bc-96000091f725_660.jpg Фото: Joko/Global Look Press

Юридическая служба Кипра инициировала первое уголовное дело о незаконной выдаче гражданства за крупные инвестиции, сообщает РИА Новости. Среди воспользовавшихся нелегальной схемой получения «золотых паспортов» есть россияне.

По уголовному делу о «золотых паспортах» проходят пять физических и четыре юридических лица. Они обвиняются в том, что выдали кипрское гражданство лицам, не имевшим на него права.

Согласно докладу специальной комиссии, возглавляемой председателем Комитета по ценным бумагам и биржам Кипра Димитрой Калогиру, за 13 лет существования схемы предоставления гражданства за инвестиции правительство островного государства выдало 3500 незаконных «золотых паспортов». Среди их получателей были, например, менеджеры компаний, хотя право на гражданство имели только сами инвесторы.

Правом получить гражданство Кипра, входящего в Евросоюз, за инвестиции более €2 млн можно было воспользоваться с 2007 по 2020 год. Правительство страны отменило эту схему после выхода расследования Al Jazeera о том, что подобная политика сделала остров убежищем для коррупционеров и преступников, а также местом для отмывания денег. Кроме того, Кипр начал лишать паспортов тех, кто получил их незаконно, — гражданства ЕС лишились в том числе девять россиян.