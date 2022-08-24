На Кипре обнаружен новый штамм ВИЧ На Кипре обнаружен новый подштамм ВИЧ — CRF91_cpx

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На Кипре был обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, пишет портал CyprusMail. Вирус выявили у 14 мужчин гомосексуалов. Новый штамм получил название CRF91_cpx. Вирус был обнаружен учеными из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико, США.

CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре, — пишет портал.

Ранее был выявлен первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян в Италии. Отмечается, что перед тем как заболеть, итальянец имел незащищенный половой контакт с представителями своего пола, также он страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты.

Мужчина вернулся из Испании, где провел девять дней, и почувствовал себя плохо: помимо утомления, у него поднялась температура, болели горло и голова, а на животе появилась сыпь. Сначала он сдал положительный тест на COVID-19, потом проведенные анализы диагностировали у него ВИЧ и оспу обезьян, хотя к тому времени симптомы последней почти исчезли.