В авто россиянина на КПП в Бресте нашли похожий на взрывчатку предмет

Фото: Doris Heimann/dpa/Global Look Press

В пункте пропуска Брест в автомобиле с российскими номерами на белорусско-польской границе найден предмет, похожий на взрывное устройство, говорится в Telegram-канале госпогранкомитета Белоруссии. Отмечается, что водитель автомобиля — гражданин России — въехал на территорию республики из Польши. На месте работают саперы.

В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5×9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья, — говорится в сообщении.

Автомобиль был оцеплен, а пропуск остальных граждан временно приостановлен.

Ранее российские силовики предотвратили теракт на массовом мероприятии в городе Бердянске Запорожской области. Предположительно, гражданин Украины планировал теракт по указанию спецслужб, заложив под авто самодельное взрывное устройство (СВУ). Задержанный дал признательные показания.

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что в Мелитополе предотвращен теракт, подготовленный спецслужбами Украины. Была обезврежена взрывчатка, заложенная у одной из опор ЛЭП.