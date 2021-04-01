Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца

https://static.news.ru/photo/8087e07c-f136-11e9-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

В Франции мужчина вооружённый бутылкой с воткнутым в неё зажженным куском ткани, пытался пробраться в резиденцию президента страны — Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По информации издания, мужчину заметили , когда он перелезал через забор. Два его сообщниками снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех трёх участников действа. Они помещены под стражу, их подозревают в «попытке насилия с применением оружия».

В настоящее время следствие устанавливает, бросил ли мужчина бутылку намеренно или просто выронил её в ходе задержания. Мотивы нарушителя также пока не раскрываются.

По предварительным данным, анализ содержимого бутылки показал, что оно не опасно.

Сам задержанный, 30-летний мужчина, называет себя художником и утверждает, что не планировал производить никаких насильственных действий.

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