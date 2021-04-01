Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца

В Франции мужчина вооружённый бутылкой с воткнутым в неё зажженным куском ткани, пытался пробраться в резиденцию президента страны — Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Le Figaro.
По информации издания, мужчину
В настоящее время следствие устанавливает, бросил ли мужчина бутылку намеренно или просто выронил её в ходе задержания. Мотивы нарушителя также пока не раскрываются.
По предварительным данным, анализ содержимого бутылки показал, что оно не опасно.
Сам задержанный, 30-летний мужчина, называет себя художником и утверждает, что не планировал производить никаких насильственных действий.
Ранее NEWS.ru писал, что правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета.