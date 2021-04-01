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Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца

02:41, 02 апреля 2021
Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

В Франции мужчина вооружённый бутылкой с воткнутым в неё зажженным куском ткани, пытался пробраться в резиденцию президента страны — Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По информации издания, мужчину заметили, когда он перелезал через забор. Два его сообщниками снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех трёх участников действа. Они помещены под стражу, их подозревают в «попытке насилия с применением оружия».

В настоящее время следствие устанавливает, бросил ли мужчина бутылку намеренно или просто выронил её в ходе задержания. Мотивы нарушителя также пока не раскрываются.

По предварительным данным, анализ содержимого бутылки показал, что оно не опасно.

Сам задержанный, 30-летний мужчина, называет себя художником и утверждает, что не планировал производить никаких насильственных действий.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранители временно эвакуировали людей из офисного здания палаты представителей Конгресса США из-за оставленного пакета.

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