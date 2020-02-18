Прокуратура французской столицы 18 февраля начала предварительное расследование против российского художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео. Их подозревают во вторжении в частную жизнь бывшего кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво и публикацию видео сексуального характера с участием политика без его согласия. Это не первое правонарушение Павленского, совершённое с тех пор, как он получил убежище во Франции. В связи с этим французы задались вопросом: можно ли теперь выслать его из страны?

До завершения предварительного расследования де Таддео и Павленский должны будут оставаться под стражей. В случае предъявления обвинений в незаконной публикации видео и вторжении в частную жизнь им может грозить до двух лет тюрьмы и до €60 000 штрафа. Против Павленского также открыто второе расследование. Оно касается драки, в которую художник ввязался 31 декабря, угрожая нескольким людям ножом.

Скандал с участием кандидата в мэры Парижа от правящей партии «Вперёд, Республика!» разразился на прошлой неделе, когда на сайте Pornopolitique появилось откровенное видео с Гриво в главной роли и скриншоты сообщений с домогательствами, отправленными некоей женщине. Автор скандальной утечки обнаружился быстро: Павленский позвонил в редакцию газеты Liberation и признался, что опубликовал эти материалы с целью показать лицемерие политика, выступающего за семейные ценности.

Бенжамену Гриво пришлось объявить о снятии своей кандидатуры с выборов, а лидеру партии Эммануэлю Макрону — спешно искать ему замену. Выяснилось, что получателем сообщений с домогательствами и видео, скорее всего, была де Таддео, хотя она заявила, что не знает, как всё это с её телефона попало к Павленскому. Оба они были задержаны и ожидают результатов предварительного расследования под стражей.

Пётр Павлевский Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Павленский получил статус беженца во Франции в 2017 году и с тех пор, возможно, заставил французские власти не раз пожалеть об их решении. В октябре 2017-го он поджёг двери Банка Франции, объяснив, что хочет начать «всемирный пожар революций». За это он получил три года тюрьмы, два из которых — условно.

Тем не менее совершённые Павленским правонарушения, по словам французских юристов, не являются основанием для лишения его статуса беженца. Такая мера предусмотрена только в отношении тех, кто совершил преступления против мира и человечности в рамках международного права или тяжкие преступления в рамках обычного права, то есть караемые тюремным сроком от 10 лет. Павленскому же грозят максимум два года за решёткой.

Что касается фактов, затрагивающих Бенжамина Гриво, какими бы отвратительными они ни были, они априори не могут заставить его (Павленского — NEWS.ru) потерять статус беженца, — так прокомментировала дело Павленского газете Liberation член Парижской коллегии адвокатов Элоди Журно. — Это недостаточно серьёзные обвинения по сравнению с тем, чем он рискует, если вернется в свою страну.

Газета Le Monde тем временем подозревает , что художнику кто-то помогал. Сайт Pornopolitique, судя по всему, был создан специально для скандальной публикации. Кроме того, кто-то должен был проконсультировать акциониста по поводу обвинений в суде, с которыми он может столкнуться. Издание предполагает, что это мог быть юрист Хуан Бранко, связанный с Павленским и де Таддео. Изначально художник хотел представить его в качестве своего адвоката, но суд отклонил этот запрос как раз из-за подозрения в тесных связях защитника и подозреваемого. Бранко ранее и сам занимался политикой, выставляя свою кандидатуру на выборах в законодательные органы в 2017 году от популистской партии «Непокорённая Франция».

Le Monde также называет юриста «пылким противником Эммануэля Макрона». Поскольку экс-кандидат в мэры Парижа Гриво был ставленником президента, не исключено, что весь скандал был подстроен с подачи самого Бранко, хотя окончательное слово в этом вопросе предстоит сказать французской прокуратуре.