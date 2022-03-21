Можем повторить: Москва пригрозила Балканам украинским сценарием

Европейским странам, пока не являющимися членами НАТО, но проявляющим интерес ко вступлению в Альянс, следует внимательно присмотреться к последствиям, приняв во внимание события на Украине. Таков смысл предупреждения, с которым выступил посол РФ в Боснии и Герцеговине. Хотя его обращение относилось именно к этой балканской стране, к нему, несомненно, прислушаются и в других странах, имеющих виды на НАТО—в первую очередь это Финляндия и Швеция.

Власти бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины (БиГ) стали одной из стран, которые без экивоков определили свою позицию относительно начатой почти месяц назад специальной операцией РФ. Сараево присоединился к подавляющему большинству стран мира, которые осудили эти действия Кремля. Однако БиГ не присоединилась к антироссийским санкциям, поскольку против выступает руководство Республики Српской — сербской части страны.

БиГ заявила о планах стать членом НАТО (а также ЕС) не вчера, и российская спецоперация не стала причиной такого решения. БиГ, которая сама была объектом натовских бомбардировок во время войны в Югославии в 1990-х годах, сделала первый шаг ко сближению с евроатлантическим альянсом в 2006 году, присоединившись к натовской программе «Партнерство во имя мира».

НАТО внутри

В Боснии до сих пор размещены специальные силы НАТО, введенные туда еще в 1995 году для предотвращения анархии в этой искусственно сшитой из этнических лоскутков стране. В 2008 году Сараево подписало индивидуальный план партнерства с НАТО. Тогда возможной датой присоединения БиГ к альянсу назывался 2011 год.

Однако и этот, и все последующие сроки срывались как по внешним, так и по внутриполитическим причинам. Изнутри вступлению в НАТО категорически противится руководство Республики Српска, которое не представляет, как можно участвовать в организации, самолеты которой бомбили их братьев в соседней Сербии.

Нарастают сомнения в целесообразности принятия БиГ и в Брюсселе, где еще до 24 февраля 2022 года опасались раздражать Москву, чье неприятие любому расширению НАТО, будь то на восток (или, как в данном случае, на юг), хорошо известно. Кроме того, в НАТО боятся, что Босния, сербская часть руководства которой не скрывает своих симпатий к России, может сыграть роль «троянского коня» для альянса.

Ожидаемо, что российская спецоперация на Украине была моментально использована официальным Сараево для того, чтобы нарастить нажим на натовскую бюрократию, предупреждая ту, что блок может повторно наступить на те же грабли, если решение о членстве БиГ не будет решен незамедлительно.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Этим требованиям боснийского руководства невольно подыграл посол РФ в Сараево Игорь Калабухов, без дипломатических иносказаний намекнувший в конце прошлой недели, что Босния может разделить судьбу Украины, если будет слишком настойчивой в своих проНАТОвских намерениях.

Мы будем реагировать, анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию, и я даже не думаю, что в какой-то фантазии, в какой-то реальности БиГ станет членом НАТО. Если Босния и Герцеговина решит быть участником какого-либо объединения, это её внутреннее дело. Но другое дело — наша реакция. На примере Украины мы показали, чего ожидаем. Если будет угроза, мы будем действовать, — заявил он в интервью боснийскому телеканалу FTV.

В 24-минутном интервью дипломатический представитель РФ в целом повторил официальную позицию своего государства, указывая на притеснения жителей Донбасса, разработку биологического оружия и прочие злодеяния «фашистского режима Украины» в качестве причин специальной военной операции.

Дипломат также заявил, что заявления Запада о том, что Россия ведет войну против Украины, являются бездоказательными выдумками.

Войны нет. Если вы говорите «война», вы должны доказать, что это война. Войны нет, потому что, несмотря на то, что говорят украинцы, Киев официально нам войну не объявлял. Мы не воюем с Украиной. Для нас это специальная военная операция. Это не война против украинского народа, президент Путин говорит, что мы один народ,— заявил Калабухов.

В Сараево немедленно выразили возмущение подобными ремарками представителя РФ. Правда, возмущение исходит в первую очередь от мусульманской части правящего триумвирата, которую сейчас возглавляет Шефик Джаферович.

Заявление посла России в Боснии и Герцеговине о том, что Россия отреагирует в случае вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и упоминание в этом контексте Украины, представляет собой недопустимую угрозу и посягательство на суверенитет Боснии и Герцеговины, — сказал он.

Его сербский коллега Милорад Додик (никогда не отрицавший своей дружбы с Владимиром Путиным) пока держит своё мнение при себе — не потому, что его не имеет, а чтобы не устраивать внутренние разборки в и без того постоянно балансирующей на грани распада стране. А вот председатель Президиума БиГ Желько Комшич также охарактеризовал заявления российского посла как неприемлемые. Осудило высказывание Калабухова и посольство США в Сараево.

В отличие от Украины, руководство которой пока не дождалось (и, судя по всему, так и не дождется) непосредственного участия натовских военных в противостоянии боевым частям под логотипом Z, Босния ощущает себя более защищенной. В конце февраля туда прибыло 500 военнослужащих сил EUFOR—таким образом, общее число расквартированных в БиГ натовских военных достигло 1100 человек.

wojsko-polskie.pl

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что таким странам как БиГ требуется более весомая поддержка со стороны альянса. Помимо Боснии, он в том же контексте упомянул Молдову и Грузию, подчеркнув, что НАТО и ЕС «заставят Россию и Беларусь заплатить за ужасную стратегическую ошибку».

Между тем хорватский военный аналитик Роберт Барич заявил, что «Россия сделает все в ее силах, поощряя нестабильность в регионе, в первую очередь в БиГ и Черногории, чтобы заставить НАТО и Евросоюз вмешаться в дела региона и тем самым уменьшить давление на Россию».

Впрочем, как рассказал NEWS.ru источник в дипломатических кругах, Россия ничего никому в БиГ не диктует, и все теории, что мы якобы хотим там что-то развалить — неправда, на самом деле Москва заинтересована в сохранении Дейтонских соглашений . Россия видит главную задачу как свою, так и международного сообщества в том, чтобы поощрять три стороны БиГ договариваться между собой.

Стоит вспомнить и слова министра иностранных дел БиГ Бисеры Туркович на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в декабре 2021 года в Сочи:

Сараево надеется на развитие сотрудничества с Москвой... Россия — один из основных инвесторов в БиГ, в первую очередь это касается энергоресурсов, при этом мы бы хотели изыскать возможности увеличить объем экспорта из БиГ в Россию.

Странное государство

Босния вряд ли станет членом НАТО в обозримом будущем, но не из-за того, что там испугались повторения украинского сценария, а из-за четко выраженной шизофреничности самого государственного устройства этой бывшей югославской республики, рассказал NEWS.ru политолог из Белграда Стеван Гайич.

Босния по сути самого начала была и остается протекторатом НАТО, и её формальное неучастие в блоке не меняет того факта, что именно присутствие сил EUFOR обеспечивает само существование этого странного государства, одна половина которого находится в постоянной вражде с другой половиной. В сербской части БиГ не хотят видеть страну в НАТО не меньше, если не больше, чем в Москве, и заявления российского посла там рассматривают не с как угрозу, а наборот, как поддержку. Стеван Гайич политолог Института европейских исследований (Сербия) политолог Института европейских исследований (Сербия)

Тем не менее, добавляет политолог, Запад может пойти на любые провокации, чтобы добиться участия БиГ в НАТО, как это было сделано с Черногорией в 2017 году.

Для того, чтобы втянуть Черногорию в НАТО и тем самым полностью окружить Сербию, делав её анклавом внутри Североатлантического блока, евроатлантисты под руководством [премьер-министра Черногории] Мило Джукановича устроили в октябре 2016 года невиданную провокацию, сымитировав попытку госпереворота. Впоследствии было в судебном порядке доказано, что «переворот» был инсценировкой, но дело-то было сделано —страна вступила в НАТО, — напоминает Гайич.

БиГ, Сербия и Косово (последнее не признано как независимое государство Сербией, РФ и Китаем) остаются единственными странами Балканского полуострова, которые еще не вступили в НАТО после того, как туда вошла Северная Македония, став 30-м членом блока. И нынешнее заявление посольства РФ в Сараево —не первый демарш такого рода. В марте 2021 года посольство уже заявляло, что Москва «будет вынуждена предпринимать меры», если власти БиГ совершат такой «недружественный акт» как вступление в НАТО.