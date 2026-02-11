«Мост в никуда»: одинокая свая в Латвии стала символом расточительства В Латвии депутат обвинила премьера Силиню в растрате по проекту Rail Baltica

Проект железной дороги Rail Baltica, который должен был соединить страны Прибалтики с Польшей и Западной Европой, стал примером провала политического надзора в стране, заявила депутат партии «Латвия на первом месте» Виктория Плешкане. Видео ее выступления в парламенте опубликовала страница ее фракции в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Единственную бетонную сваю от планируемого моста в Западной Двине она назвала «мостом в никуда» и символом неконтролируемого расточительства денег.

Проект Rail Baltica стал самым ярким примером провала политического надзора во всей Латвии. Стратегически важный проект превратился в символ неконтролируемого расточительства денег. В Даугаве (река Западная Двина. — NEWS.ru) стоит бетонная свая — мост в никуда. Rail Baltica — это уже не просто инфраструктурный проект, это памятник провалу государственного управления, — объявила Плешкане.

Она также обрушилась с критикой на премьер-министра Эвику Силиню. Депутат обвинила ее в отсутствии контроля за расходами, непрозрачности решений и сокрытии от общества реальных сроков и стоимости проекта.

Правительство, которое рождается без хребта, также и работает без хребта, — заключила она.

