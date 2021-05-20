«Москалюга»: украинцы отреагировали на видео Зеленского в косоворотке

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Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и поздравил граждан страны с наступающим Днём вышиванки, который празднуется 21 мая. Правда, сделал это национальный лидер в русской косоворотке. Зеленский выложил видео в Instagram и получил в ответ множество гневных комментариев.

Президент Украины заявил, что вышиванка для народа является гордостью, символом и сокровищем. Одетый в косоворотку лидер, очевидно, неправильно выбрал наряд, что было отмечено его подписчиками. Один из них, под ником Тарас Махно, удивился тому, что Зеленский назвал гордостью украинцев русскую косоворотку.

Иные пошли ещё дальше и заявили, что их лидер является «придурком» и «москалюгой». Кроме того, Зеленскому посоветовали надеть лапти и кокошник.

Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских, так и в украинских традициях не разбирается? — написал один из комментаторов.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает, будто выдача российских паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к «аннексии». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, приуроченной к второй годовщине его вступления в должность главы государства.