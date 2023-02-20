Москалькова может попасть под санкции ЕС за «похищения украинских детей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

В рамках 10-го пакета антироссийских санкций Евросоюз собирается внести в черный список уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и еще двух российских чиновников за организацию эвакуации из зоны боевых действий на Украине, сообщает портал EUobserver. Власти ЕС расценивают их действия как «организацию массовых похищений украинских детей».

Вместе с Москальковой по такому обвинению в санкционные списки Евросоюза могут попасть министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова и зампред правительства Москвы Вячеслав Духин. Иванова упоминается в публикации как «одно из ключевых лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьям». Духину вменяется содействие в усыновлении этих детей и оформлении им гражданства РФ.

По данным портала, в санкционные списки ЕС также может попасть глава Россотрудничества Евгений Примаков, которого Брюссель считает ответственным за «разжигание провоенных настроений среди российских эмигрантов в Европе», а также трое генералов ВС РФ: Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении 15 физических и юридических лиц из России. В их числе оказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Комментируя решение Лондона, он отметил, что «не все ладно в Британском королевстве», а также заверил, что на его работе ограничения никак не отразятся.