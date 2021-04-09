«Мощный сигнал»: Украина оценила реакцию Запада на эскалацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4b366cb0-9ade-11eb-91da-96000091f725_660.jpg Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

Украина получила «мощный сигнал солидарности» от западных стран, которые поддержали её на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел государства Олег Николенко.

Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью, — написал он в Facebook.

Дипломат отметил, что глава МИД страны Дмитрий Кулеба за последнее время провёл 16 телефонных переговоров с коллегами из Соединённых Штатов, Канады, Великобритании, Франции, других государств Европы, а также с генсеком ОБСЕ и представителями Европейского союза. Он напомнил, что Украину также открыто поддержали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.