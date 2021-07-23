Монумент славы Советской армии снесли на Украине

Во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый ещё в 1970 году. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

24 июля утром во Львове снесли Монумент славы Советской армии, который предлагали демонтировать с 2007 года. В 2016 году местные депутаты заявляли о том, что наличие данного памятника идёт вразрез с законом о декоммунизации. А уже в 2018-м на нём появилась надпись «Памятник оккупантам».

Отмечается, что к работе по сносу были привлечены краны и множество рабочих. Также вокруг собралась толпа людей, которая снимала происходящее на видео.

Ранее на Украине возбудили уголовные дела за использование советской символики. Украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Кроме того, украинцев призвали декоммунизировать национальную кухню. Декоммунизацию национальной кухни следует провести украинцам в процессе поиска себя как народа. Об этом заявил известный шеф-повар Евгений Клопотенко.